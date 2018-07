Niki Laudat häirivad Ferrari eksimused sõitude ajal

Mercedese F1 tiimi esimees Niki Lauda pole rahul Ferrari eksimustega, mis on põhjustanud kokkupõrkeid Mercedese autodega.

Kimi Räikkönen sõitis täna Briti GP-l avaringis tagant otsa Lewis Hamiltonile, kes langes seejärel sõitjaterivi lõppu.

"Õnnetus oli ebaõiglane, sest see on juba teist korda, kui Ferrari meile esimeses kurvis otsa sõidab," sõnas Lauda. "See pole naljakas. Lewis tegi täna suurepärast tööd."

Vaatamata kokkupõrkele, suutis Hamilton sõita lõpuks end teisele kohale.

Prantsusmaa GP ajal sõitis Sebastian Vettel esimeses ringis otsa Valtteri Bottasele, kes sai selle eest viiesekundilise karistuse. "Esiteks oli viga, et Vettel ainult viis sekundit sai," kommenteeris Lauda juhtunut. "Vähemalt anti nüüd Räikkönenile 10-sekundiline karistus."

"Mulle ei meeldi need intsidendid, sest on väga väsitav kohe esimeses ringis langeda," lisas Mercedese meeskonna juht Toto Wolff.