Nico Rosberg avaldas etapi, mis paneks ta vormel-1 sarja naasma

Nimelt küsiti Rosbergi käest Twitteris, millist rada ta taas vormel-1 sarjas näha sooviks.

"Las Vegas! Ma pean comeback'i tegema, kui nad selle võistluse kalendrisse panevad," naljatas sakslane.

Las Vegase rada peetakse sealjuures vormel-1 ajaloo üheks halvimaks ringiks. Caesars Palace'i hotelli parklas (!) toimus võistlus F1 sarjas vaid kahel aastal - 1981-1982 - ning 1982. aastal tuli sealsamas maailmameistriks Nico isa Keke Rosberg.

las vegas!!!!!! i will have to make a comeback if they put that race on the calendar #asknico #F1 #formula1 https://t.co/j2wNYNW3yO