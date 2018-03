Neurokirurg: Schumacheri aju ei funktsioneeri nagu tavainimesel, ajapikku kõik ainult süveneb

2013. aastal raske peatrauma saanud vormelilegendi Michael Schumacheri täpse seisundi kohta ei ole avalikkusele jagatud juba mõnd aega mingit teavet. Nii antakse jätkuvalt sõna ekspertidele, kes ei ole Schumacheri tervisliku seisundiga ise tutvuda saanud, kuid teevad oletusi teiste sarnaste patsientide pealt.

Uudisteagentuurile AP rääkiski nüüd Schumacheri võimalikust tervislikust seisundist praeguseks pensionil olev britist neurokirurg Colin Shieff.

Shieff tunnistas, et ta ei ole kordagi Schumacherit ravinud ning ei ole rääkinud ka sakslast abistanud arstidega, kuid tal on palju kogemusi igas valdkonnas, mis Schumacheri olukorda puudutavad. Lisaks igapäevapatsientidele on ta ravinud sõdureid nii Iraagis kui ka Afganistaanis. Nende kogemuste pealt tegi ta järeldusi, et millises seisus võiks Schumacher praegu olla ning milliseid arenguid on nende aastate jooksul sakslase olukorras olnud.

Millises seisundis võiks ta praegu olla?

Shieff: “Arvestades vigastuse iseloomu ja seni avalikkuse ette jõudnud infot, siis võib eeldada, et tal on püsiv ja väga raske ajukahjustus. Selle tulemusena ei funktsioneeri tema aju samamoodi nagu tavalistel inimestel. Ajapikku probleemid aina süvenevad. Kindlasti ei lähe asjad praegusest seisust enam paremuse poole.“

Millist ravi võiks ta edaspidi saada?

Shieff: “Ta saab tavapärast hooldusravi. Teda toidetakse voolikute kaudu. Ta on voolikutega ühendatud nina ja suu kaudu ja tõenäoliselt ka kõhu kaudu. Talle tehakse füsioteraapiat. Ta ei ole võimaline iseseisvalt tõusma. Teda liigutatakse niimoodi, et tema jäsemed ei jääks täiesti liikumatuks.“

Kas tema eest hoolitsetakse ööpäevaringselt?

Shieff: “Kindlasti eraldatakse talle omaette olemise aega, kus ta saab puhata ja magada. Talle võimaldatakse sobivat ümbruskonda. Fakte teadmata üritan ma olla võimalikult positiivne.“

Kas temaga sarnases seisundis patsiendid tunnevad lähedaste puudutusi ja kuulevad nende hääli?

Shieff: “Kindlasti. Isagi varajases ja kriitilies staadiumis saavad inimesed aru, kui neid ümbritsevad lähedased.“

Kas on võimalik, et ta taastub täielikul või osaliselt?

Shieff: “Kindlasti ei taastu ta täielikult. Esiteks tõestab seda statistika. Teiseks neuroloogia ja komandaks on ta haigevoodis juba nii pikalt olnud. Kui rääkida osalisest paranemisest, siis juba mõni väike muutus paremuse poole on osaline paranemine. “

***

Schumacher sattus mäesuusareisil raskesse õnnetusse 2013. aasta detsembris. 48-aastane Schumacher oli pärast õnnetust kuus kuud koomas ja talle tehti mitu ajuoperatsiooni. Viimased aastad on ta taastunud oma Šveitsi luksusvillas, kus tema eest hoolitseb 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.