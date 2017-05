Monacos hirmuäratava avarii teinud Wehrlein läheb uuringutele

Pascal Wehrlein, kelle Sauberi masin eilsel vormel-1 Monaco GP-l avarii järel raja äärde külili seisma jäi, läheb sel nädalal arstlikku kontrolli. Sakslane ei taha midagi juhuse hooleks jätta, sest hooaja esimesed kaks etappi jäid tal vahele seljavigastuse tõttu.

Sauberi tiimipealik Monisha Kaltenborn kinnitas eile Reutersile, et esialne arstlik läbivaatus midagi tõsist ei tuvastanud.

"Nad tegid kohapeal väga kiire ülevaatuse ning kõik tundus korras olevat. Ta läheb järgmisel nädalal uuringutele, eks me pärast seda näe," rääkis Kaltenborn.

Vormel-1 ametlikule kodulehele ütles Wehrlein, et käis peaga vastu rajapiiret, kui auto kahe rattaga kummivalli äärde seisma jäi. Sellesse kummalisse asendisse sattus Wehrlein pärast kokkupõrget Jenson Buttoni McLareniga.

"Raske on aru saada, mis Buttonil arus oli," kritiseeris Kaltenborn eksmaailmameistrit.

"Meie suurim mure oli, kuidas ta sealt võimalikult kiiresti välja saaks. Me ei saanud temalt koheselt vastust, kuid siis ütles ta, et temaga on kõik korras. Ta tahtis ilmselgelt välja saada, aga ei saanud ning ma kujutan ette, kui palav tal seal võis olla."

Wehrlein jäi hooaja kahelt esimeselt etapilt eemale kolme selgroolüli murru tõttu, mille ta sai jaanuaris Miamist Race of Champions sõuürituselt.