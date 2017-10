MM-tiitlit jahtiv Hamilton jäi vabatreeningul Ricciardole alla

Hamilton on MM-sarja üldarvestuses Sebastian Vetteli ees juhtimas 66 punktiga ning Hamilton vajab MM-tiitli kindlustamiseks Mehhikos minimaalselt 5. kohta.

Kui Hamilton on lubanud Mehhikos endast maksimumi välja pigistada, siis teisel vabatreeningul näitas parimat minekut Red Bulli piloot Daniel Ricciardo, kes edestas Mercedesel kihutavat Hamiltoni 0,131 sekundiga. Kolmanda tulemuse sõitis välja Max Verstappen.

Esikuuikusse mahtusid veel Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP2): Half-a-second splits the top six #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/WMrDy8PbMI