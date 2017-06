MILLINE SÕIT! Ricciardo võitis Vormel-1 Bakuu GP, Vettel ja Hamilton ei pääsenud poodiumilegi

Vormel-1 Bakuu GP

K: Kahju, et Massat ebaõnn tabas. ehk oleks mõlemad Williamsid poodiumil :)

madis lohu: Mercedes juhib meeskondlikus arvestuses 250 punktiga

LÕPLIK JÄRJESTUS:

K: Väga rhaul ,et väiksema rahakotiga tiimid ka poodiumile jõuavad :) Oleks vaid kõigil võrdsed võimalused, oleks F1 palju põnevam vaadata.

Mari: lahe poiss, selline etapp talle

madis lohu: STR sai Youngest Rookie tiitli kes on poodiumil olnud

MILLINE LÕPP!Bottas läheb Strollist mööda ja tõuseb teiseks!!! Ricciardo on võitja!

madis lohu: ALO esimesed punktid

madis lohu: RIC võidab, BOT teine, STR kolmas

Tiit: finishisirgel tegi kogenud Bottas Strollile ära, tasuks II koht

mARI: Stroll sai 2 p. 15 lisa !!!

Tiit: sry, Bottas II, Stroll III

Mari: Kui seis ei muutu, on vettel 14 punktiga ikkagi hamiltoni ees

Bottase rong on läinud ja vaevalt ta Strolli enam püüda saab

Tiit: Stroll II; RIC I-ne; Bottas III....

madis lohu: VET HAM vahe 1sek. 2.ringi jäänud

Tiit: näha, et Hamilton üritab, kuid edutult Vetteli vastu

Mari: Strolli II koht on küll üllatav !!!

Räikkönen katkestab sõidu ja jäänud ainult 13 autot!

Tiit: 2 ringi jäänud, vahed esimese 6 vahel stabiilselt suured

Neli ringi jäänud ja Bottase ning Strolli vahe on kahanenud nelja sekundi peale.

madis lohu: Rajal 13 masinat

madis lohu: Võidu korral RIC 92 punkti

Tiit: RAI vist kaputt, boksis

madis lohu: 2,4 sek

mari: Tänaseni Ricciardol 52 p

sirje: kui suur on vahe pottas e ja vettelil

madis lohu: Kui Järjestus jääb samaks siis Maailmameistri tiitli neljanda koha võtab endale RIC ja RAI langeb viiendaks

Tiit: Vettel ikka kahe Mersu vahel 4-s

Mari: Niisugune see hooaeg on Alonsol tõesti olnud, saab täna ehk oma 2 esimest punkti kätte

Sõita jäänud ainult seitse ringi ja Bottas Strollist 7,9 sekundi kaugusel!

Tiit: 12 VAN; 13 GRO; viimane 14 RAI

madis lohu: Tundub et Alonso toob koju hooaj esimesed punktid, hetkel 9

Rajale jäänud nüüdseks ainult 14 autot!

madis lohu: Järjestus: RIC,STR,BOT,VET,HAM,OCO,MAG,SAI,ALO,WEH,ERI,VAN,GRO,RAI

Tii: Bottaselt kiireim ring ! 1:45 kopikatega

Ents: Nii põnevat pole tükk aega olnud!

Vettel möödub Oconist!

mari: No on alles etapp !!!

madis lohu: Räikkonen tõusis ühe koha, perez väljas-käigukast

Tiit: sõita veel 8 ringi

madis lohu: Räikkonen viimane ringiga maas

Tiit: Vettel tõusnud 4-ks, Hamilton 6-s, vahel on Ocon

sch: räikkonen?

madis lohu: Bottas kolmas

Tiit: Perez lükatakse ka taas rajale, sic !!!!!!!

Tiit: Vettel turvaliselt Hamiltoni ees ja 5-s

Tiit: Riccardo, Stroll, Ocon, Bottas, Vettel, Hamilton, Magnussen, Alonso, Sainz, erikksson, Wehrlein

Mari: Küll tahaksin esimest 10-et näha, kas sellist tabelit näidatakse !??

Tiir: Ocon tõusnud 3-ks, Bottas juba 4-s....

Tiit: Bottas märkamatult 5-s; vahe Vetteli ja Hamiltoni vahel suureneb vaikselt Hamiltoni kahjuks

Mari: Stroll hetkel teine, alles eelmisel etapil sai oma esimesed 2 punkti !!!!!

Liidriks on hetkel Ricciardo ja temaga esikolmikus veel Stroll ja Magnussen

Tiir: Bottas 5-s, Vettel 7-s, Hamilton 8-s; juhib Riccardo, Stroll ja Magnussen

Praegu on Vetteli Hamiltonist 28 sekundit ees, kuid tänu boksituleku ja karistusele peaks britt uuesti esimeseks kerkima.

Tiit: Vettel boksis karistust kandmas, rajal tagasi ja Hamiltoni ette 7-ndaks...vahe 3 seki

Vettel saab ohtliku sõidu eest 10 sekundit karistust!

mari: Ei saaks öelda, et täna põnevust vähe oleks, aga nüüd läheb vist mölluks, kui Hamilton hakkab ettepoole pürgima

Tiit: Vettel 6 sekiga Riccardo ees, kolmas Stroll !!, siis Magnussen ja Alonso

Vettel saab ohtliku sõidu eest 10 sekundit karistust!

Tiit: Hamilton Sainzi järel 9-s rajal tagasi-juhib Vettel...

Ja Hamilton peabki tegema peatoe tõttu peatuse.

Tiit: Hamiltoni aerodünaamikat lapiti MC Guyveri teibiga, teip on lahti, Hamilton boksis....

Mari: Kas seoses turvaautode rajal käimisega on kohustuslikud rehvivahetused tehtud ??

Hamiltonil tundub olevat mõningad pisiprobleemid peatoega, mis võib turvalisuse tõttu sundida teda tegema ka peatuse.

Tiit: Hamiltoni edu Vetteli ees kahaneb jõudsalt, vahe alla 2 sekundi ja väheneb kogu aeg

Tiit: Käib 30 ring, kokku sõita 51 ringi

Mari: Mitu ringi veel jäänud on ja milline on seis ???

Sõitma on jäänud vaid 15 meest. 51 ringist on sõidetud 28 ja loodame, et turvaauto ei pea nii pea välja jälle tulema. Hamiltoni edu Vetteli ees on kasvanud 2,5 sekundile.

Tiit: Bottas juba 9-s

Hülkenberg riivab esirattaga rajapiiret ning on sunnitud katkestama.

Tiit: Hulkenberg kokkupõrge-väljas. 6 autot on juba atkestanud

Stroll läks mööda Massast ja tõusis neljandaks. Nende järel tulevad Hulkenberg, Magnussen, Alonso, Sainz and Grosjean.

Ricciardo teeb suurepärase kordustardi ja kerkib kolmandaks

Tiit: Hamilton norib taas Vetteli ees muhku...

Tiit: Paistab , et Räikkonen ikka stardib, tubli.....vahepeal tuli info, et lõhkine rehv rebis aerodünaamika ribadeks ja et katkestab. Hamilon siiski põhjendamatu pidurdus-saab vist karistada

Raikkönen lastakse uuesti rajale. Sõit algab uuesti turvaautoga.

loivar: Hamiltoni auto kaamera järgi mingit järsku pidurdamist ei olnud. Siin oli puhas Vetteli viga, rääkimata veel rammimisest.

Tiit: Kahjuks panid ka Perez ja Ocon omavahel kokku; samal ajal Räikkonenil tagarehv ribadeks-katkestus...

Tiit: Hamilton jäi sisuliselt keset rada seisma, Vettelil polnud kuhugi minna, kui koksata Hamiltoni

Mari: Vettel oleks pidanud hoogu maha võtma, nii ta saab karistuse, sest olevat Hamiltonile veel kõrvale sõitnud. On tuttavaid, kes vaatavad VIASAT Sport Baltic ust

Sõit algab uuest Eesti aja järgi 17.15!

....: ... pigem on tunne, et Hamilton annab kõksu oma taguotsaga Vettelile...!

VETTEL RAMMIB HAMILTONI! Suhted sõitjate vahel on minemas tuliseks ja turvaauto taga annab Vettel sõidu liidrile väikse kõksu auto tagaosale.

Mari: Asebaidzhaanidel esimene kogemus ja kuna nii palju on kokkusõite, siis ei suudetud rada puhastada

22/51 - Rajal on punased lipud ja sõit on peatatud prahi tõttu rajal. Tundub, et tänane GP ei saagi kuidagi hoogu üles.

Turvaauto on taas rajal! Perez üritas Vettelist mööduda aga ei läinud õnneks.Räikköneni auto jätab rajale aga mõned üleliigsed osad ja see toob turvaauto kohe uuesti rajale!

Bottasele antakse luba turvaauto taga ring tagasi võtta. Õnnetult alanud sõit võib soomlase jaoks siiski veel õnnelikult lõppeda.

14/51 - 1. Hamilton, 2. Vettel, 3. Perez, 4. Räikkönen, 5. Massa, 6. Ocon, 7. Stroll, 8. Hülkenberg, 9. Magnussen, 10. Ricciardo, 11. Alonso, 12. Sainz, 13. Vandoorne, 14. Ericsson, 15. Grosjean, 16. Wehrlein, 17. Bottas. Katkestanud: Verstappen, Kvjat, Palmer.

10/51 - 1 Hamilton 2 Vettel +3.6 3 Perez +7.4

Probleemid jätkuvad. Tehnilistel põhjustel jäävad raja äärde Palmer ja Kvjat.

5/51 - Hamilton on kindlalt liidripositsioonil ja juhib Vetteli ees kolme sekundiga.

Bottas peab minema esitiiba parandama ja jääb kõigist ringi võrra maha.

JA SÕIT HAKKAS! Stardis üritas Kimi Raikkönen mööduda Valtteri Bottasest, kuid vormelid põrkasid kokku ja Sebastian Vettel läks tänu sellele kohale.

Õhutemperatuur Bakuus on hetkel palju-palju soojem kui meil Eestis. Õhk on hetkel 27 kraadi ja rada on lausa 47 kraadi.

Meeldetuletuseks, kuidas eilne kvalifikatsioon möödus: http://www.delfi.ee/article.php?id=78669666

Tere vormelisõbrad! Kõigest pool tundi on jäänud Bakuu GP alguseni.