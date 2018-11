Miks räägib Kimi Räikkönen väga vähe? Põhjus võib peituda lapsepõlves juhtunud õnnetuses

Seda on varemgi mainitud, aga oma raamatuski toob soomlane välja, et viieaastaselt sattus ta jalgrattaga sõites õnnetusse: jalad libisesid pedaalidelt ning poiss kukkus kaelaga otse lenkstangi peale. Kukkumise tagajärjel said kannatada tema häälepaelad, mis pole siiani täielikult paranenud - just seetõttu võibki Räikköneni hääl tunduda aeg-ajalt "kriuksuv" või ootamatult peenike, eriti kui ta kõvemat häält teeb:

Just seetõttu ei tahtnudki Räikkönen juba väiksest peast peale palju rääkida. Kui ta oli kuueaastane, olid vanemad seetõttu sedavõrd mures, et saatsid poisi terapeudi juurde - kes väikese Kimi omakorda juba poole päeva pealt tagasi koju saatis. Terapeut jättis poisi taskusse vanematele kirja: "Teie laps on keskmisest intelligentsem. Võib-olla soovib ta just seetõttu vaikne olla..."

Väidetavalt oli Räikkönen lahendanud keerulise ülesande, millele kulub täiskasvanud inimestel keskmiselt kolm tundi, vaid 20 minutiga!