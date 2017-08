Miks kavatseb Michael Schumacher end elu lõpuni varjata?

Sel nädalal teatas Rootsi vormel-1 ajakirjanik Frida Nordstrand, et seitsmekordne maailmameister Michael Schumacher ei astu enam kunagi avalikkuse ette. 2013. aasta detsembris raskesse suusaõnnetusse sattnud sakslasest ei ole seejärel ilmunud ühtegi fotot. Tõenäoliselt jätkub kõik samamoodi ka tulevikus.

Teatavasti oli Schumacher õnnetuse järel kuus kuud kunstlikus koomas. 2014. aasta haiglast koju saanud sakslase teenistuses on seejärel olnud pidevalt 15 meditsiinitöötajat, kes tema heaolu eest hoolitsevad.

Vahepeal levisid Saksamaa meedias uudised, et koduses haiglavoodis lamavast Schumacherist on tehtud salaja foto, mida üritatakse meediaväljaannetele maha müüa. Fotot ei ole seni avalikustatud, kuid kirjeldused võimalikust pildist on siiski ilmunud.

Ajakirjandusse jõudnud info kohaselt olevat Schumacheri seisund fotolt hästi nähtav. Väidetavalt ei olnud vormelilegendi seisund eriti hea. Kuna seniste teadete kohaselt puudub võimalus, et Schumacher täielikult paraneks, siis seetõttu kavatsetaksegi teda hoida elu lõpuni avalikkuse silme alt eemal.

Väidetavalt ei suuda Schumacher endiselt iseseisvalt liikuda ning ta ei ole võimeline ka rääkima. Mitmed Schumacherile lähedal olevad ja vormelimaailmas tegevad olevad inimesed on meediale rääkinud, et sakslane võitleb endiselt ja jätkuvalt püsib lootus, et ta taastub.

Ühtegi ametlikku teadet Schumacheri tervisliku seisundi kohta ei ole tulnud aga juba aastaid. “Michaeli tervislik seisund ei ole avaliku arutelu teema. Seega ei tee me ka edaspidi selles vallas ühtegi avaldust,“ teatas detsembris sakslase mänedžer Sabine Kehm. “Peame kaitsma tema privaatsust. Ta on alati hoidnud oma eraelu enda teada. Seda tegi ta ka oma karjääri kõige edukamatel aastatel.“

Eelmisel nädalal astus pika pausi järel avalikkuse ette Michael Schumacheri abikaasa Corinna, kes jälgis koos poja Mickiga Šveitsis toimunud ratsutamisvõistlust. Jõuproovi võõrustanud CS Range areen kuulub seejuures Schumacherite perekonnale.