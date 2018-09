Miks ei kihuta vormel 1 sarjas kiireimad? Sest poliitika ei luba

Vormel 1 on etalon, kus peaksid kihutama 20 maailma paremat vormelipilooti. Teoorias küll, ent praktika on hoopis midagi muud. Võib juhtuda, et kaks kunagist maailmameistrit ja kiireim noor võidusõitja tuleval aastal eliidi sekka ei kuulu.

Kahekordne tšempion, 37-aastane Fernando Alonso lööb igal juhul vormel 1 sarja ukse selja taga kinni ning siirdub ookeani taha IndyCari. Loomulikult tahaks hispaanlane pigem suurimas vormelitsirkuses etendusi anda – oskuste taha asi kinni ei jääks – paraku pole talle tipptiimides kohta ning veel üht aastat mõne parsa roolis töristada ei paku pinget. Raha on mehel piisavalt, seega on kõige tähtsam eneseteostus.