Soome endine vormelisõitja Mika Salo on üllatunud, et Mercedese F1 meeskond sõlmis Valtteri Bottasega vaid aastase lepingu.

"See on veider lahendus, väga veider," sõnas endine Sauberi ja Ferrari sõitja soomlaste MTV-le. "Ma ei tea, mis selle taga on. Aastased lepingud on tänapäeval ülimalt haruldased. Vahest tahab Mercedes kontrollida, kas Valtteri saab ikka tööga hakkama."

Mercedese selline käik võib olla tingitud asjaolust, et juba selle aasta lõpus võib neil avaneda võimalus Sebastian Vetteli või Fernando Alonso palkamiseks, sest mõlema tippsõitja lepingud on lõppemas.

Salo ennustab, et Nico Rosbergi asemele palgatud Bottasel kujuneb kolmekordse maailmameistri Lewis Hamiltoniga ühes meeskonnas sõitmine keeruliseks.

"Lewis on seal meeskonnas juba pikka aega olnud, samas kui Valtteri on terve karjääri vaid ühes tiimis sõitnud. Ta peab nüüd harjuma, kuidas asju Mercedeses tehakse. Tal võib küll olla väga kiire masin, et MM-tiitli eest võidelda, kuid Hamiltoni võitmine saab olema ülikeeruline," arutles Salo.