Mika Häkkinen tegi sümpaatse avalduse: kui Schumacheri poeg minu nõu vajab, olen alati valmis teda aitama

Soomlasest kahekordne vormel-1 sarja maailmameister Mika Häkkinen sõnas intervjuus Ilta-Sanomatile, et kui Michael Schumacheri võidusõitjast poeg Mick peaks kunagi tema nõu vajama, on ta alati valmis noormeest abistama.

Häkkinen on viimasel ajal löönud kaasa Schumacherite perekonna heategevusüritustel ning hoolimata sellest, et rajal oli ta sakslase suurim rivaal, on ta nüüd Schumacherite jaoks suur sõber ja toetaja.

Ürituste kaudu on ta tuttavaks saanud ka 18-aastase Mick Schumacheriga, kes on Häkkineni sõnul igati sümpaatne ja tore noormees, kuid suurt tulevikku ei julge soomlane talle igaks juhuks ennustada. "Praegu on veel raske öelda. Üks asi on aga selge - tal on väga palju väga häid nõuandjaid. Kui ta ühel päeval minu poole pöördub, olen valmis teda aitama."

Hetkel tegeleb Häkkinen põhiliselt Valtteri Bottase abistamisega.