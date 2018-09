Mika Häkkinen hurjutas Ferrarit: meeskonnas valitsev kaos maksab neile MM-tiitli

Häkkineni arvates tegi Ferrari suure vea, kui ei istunud Monza etapil Kimi Räikköneni võiduga lõppenud kvalifikatsiooni järel oma sõitjatega maha ega pannud sõidustrateegiat paika.

"Monza oli suurepärane etapp Kimi jaoks, kuid tõeliselt kehv Sebastiani jaoks, sest Ferrari annab eelise sellele, kes on kvalifikatsioonivõistluse järel eespool," kirjutas Häkkinen Unibeti kolumnis.

"Kui vastab tõele, et Ferrari ei arutanud Monza eelsõidu järel Kimi ja Sebastianiga olukorda, oli see meeskonna poolt suur viga. Nad ei või endale lubada, et sõitjad hakkavad omavahel võitlema. MM-sarjas on jäänud sõita seitse etappi ning Ferrari ei või selliseid eksimusi enam teha. Samuti ei või Sebastian rohkem eksida, kui tahab Lewis Hamiltonile vastu saada," lisas 49-aastane Häkkinen.

Ühtlasi arvas Häkkinen, et Hamilton juhib MM-sarja juba 30 punktiga Vetteli ees, sest Valtteri Bottas on valitseva tšempioni jaoks suurepärane tiimikaaslane.