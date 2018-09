Mick Schumacher võib juba järgmisel aastal pääseda vormel-ühte

Toro Rosso otsib endiselt asendajat Pierre Gaslyle, kes siirdub Red Bulli Max Verstappeni tiimikaaslaseks, kirjutab ajakiri Motorsport.

Kuna meeskond pole ka Brendon Hartleyga uueks hooajaks veel lepingut sõlminud, võib Toro Rosso järgmiseks aastaks tiimi tuua lausa kaks uut sõitjat.

Viimaste spekulatsioonide kohaselt on nende vaateväljas Mick Schumacher, kes kihutab teist hooaega F3 sarjas. Noor sakslane on hetkel suurepärases vormis - viimasest kümnest sõidust on ta võitnud kuus.

Selleks, et vormel-3 sarja sõitja võiks liituda F1-ga, peab ta hooaja lõpuks poodiumikohale jõudma ja teenima vähemalt 20 superlitsentsi punkti.

Hooaja 11. etapi järel on F3 sarja liidriks britt Daniel Ticktum 264 punktiga, Schumacher on 261 silmaga teine. Samas sarjas võistlevad eestlased Jüri Vips (218p) ja Ralf Aron (207,5p) on vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Motorsport.com-i andmetel tahab Itaalia meeskond Red Bull Toro Rosso Honda sõlmida Schumacheriga lepingu vähemalt 2020. aasta lõpuni sõltumata sellest, kas ta hakkab kihutama F1 või F2 sarjas.