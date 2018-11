Mick Schumacher teeb karjääris sammu edasi

"See on minu karjääris loogiline samm edasi, sest ma tahan arendada oma tehnilisi kogemusi ja sõiduoskusi," teatas 19-aastane Schumacher oma meeskonna pressiteate vahendusel.

"Minu jaoks oli selge, et tahan koos Premaga jätkata vormel-2 sarjas. Ma ei suuda meeskonda piisavalt tänada selle eest, mida nad mul on aidanud saavutada," lisas vormelikuulsuse Michael Schumacheri poeg.

Prema tiimijuht Rene Rosin usub, et Mick saavutab edu ka aste kõrgemas sarjas: "Ta on uskumatult talendikas ja pühendunud sõitja, kellega on väga lihtne ja meeldiv koos töötada. Uus sari pole kaugeltki lihtne, eriti rookie`de jaoks, kuid meile tundub, et Mickil on kõik eeldused olemas, et läbi lüüa."