Seitsmekordse vormel-1 maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick, kes senistes intervjuudes on rangelt vaid enda võidusõidukarjääri teemadel vastuseid andnud, mainis esimest korda jutu sees oma isa.

18-aastane Schumacher sõidab tänavusest hooajast Euroopa F3 sarjas, mis paljudele sõitjatele on olnud viimane vaheetapp enne F1-e siirdumist. Samas sarjas kihutab ka eestlane Ralf Aron.

"Mu isa on mu eeskuju. Lihtsalt sellepärast, et ta on parim. Ta on mu iidol," rääkis Schumacher Saksamaa telekanalile RTL.

"Mis iganes ka juhtuks, see on mu eesmärk: ma tahan võita vormel-1 meistritiitli. Eeldan, et see on iga võidusõitja unistus."

Noor Schumacher töötab juba oma isa viimase tiimi Mercedese brändi saadikuna, kuid teda on ka kutsutud liituma Ferrari noorteprogrammiga.

"Ma teen asju hetkel omal moel. Eks me näe, mida tulevik toob," jäi Mick tulevikust rääkides diplomaatiliseks.

Michael Schumacher sai raskelt vigastada 2013. aasta detsembris Prantsusmaal Meribelis suusatades ning on endiselt ravil Šveitsi kodus, mis on tipptasemel meditsiinitehnikaga muudetud haiglapalatiks. Alates 2014. aastast pole ametlikust allikast avaldatud ühtegi infot mehe seisundi kohta. Tol hetkel oli Schumacher veel kunstlikus koomas.