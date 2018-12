Michael Schumacheri tervise kohta avaldati uusi üksikasju

Traagiliselt õnnetusest alates on Schumacheri tervisliku seisundi kohta antud väga vähe informatsiooni. Nüüd on inglaste Daily Mail avaldanud mitu uut üksikasja. Nimelt kirjutab ajaleht, et kuigi Schumacherit ümbritseb endiselt ööpäevaringselt suur meditsiinibrigaad ja tema raviks kulub igal nädalal 50 000 eurot, pole vormelikuulsus voodihaige ega ole ühendatud ühegi aparaadi külge, mis teda elus hoiaks.

Varem on Schumacheri liikumisvõimest rääkinud vaid tema advokaat Felix Damm, kes kinnitas 2016. aastal Hamburgi kohtule, et sakslane "ei saa käia".

Viimati võttis Schumacheri teemal ajakirjanduses sõna rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Jean Todt, kes avalikustas, et vaatas tänavuse vormel-1 hooaja eelviimast etappi koos seitsmekordse maailmameistriga. "Olen alati oma väljaütlemistega väga ettavaatlik, kuid see on tõsi, et vaatasin Brasiilia F1 etappi Šveitsis koos Michaeliga," teatas Todt napisõnaliselt Saksamaa väljaandele Auto-Bild.

Schumacher taastub raskest traumast Šveitsis Genfi järve ääres asuvas luksusvillas, mis on osaliselt ümber ehitatud taastusravikeskuseks.