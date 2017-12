Michael Schumacheri sõber kommenteeris vormelilegendi paranemist

Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) president Jean Todt avaldas lootust, et neli aastat tagasi tõsise peatrauma saanud seitsmekordne vormel-1 maailmameister Michael Schumacher suudab täielikult paraneda.

"Tunneme Michaelist puudust. Ta jätkab võitlust. Ma olen väga õnnelik, et siin on Sabine (Schumacheri mänedžer Kehm - toim), kes aitab tema perekonda," sõnas Todt Pariisis Rahvusvahelise Autoliidu FIA kuulsuste halli avamisel. "Tahtsin, et Mick (Schumacheri poeg) oleks siin, kuid tal oli Hispaanias testitõit. Michaeli naine Corinna on USA-s."

"Võitlus käib. Michael on väga eriline, eriline mootorispordile. Eriline ka mulle – ta on mu sõber," lisas Todt, kes oli Schumacheri valitsemisajal tema tiimiboss Ferraris.

Schumacher kukkus 2013. aasta detsembri lõpus Prantsuse alpides mäesuusatades peaga vastu kaljut ning oli õnnetuse järel pool aastat kunstlikus koomas.