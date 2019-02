Michael Schumacheri poeg anub ajakirjandust: palun kustutage need pildid arhiivist!

Nimelt on ikka ja jälle aeg-ajalt üles kerkinud vanad fotod, kus vormelilegend mõnda Ferrari vormis poissi või tüdrukut süles hoiab. Kuigi automaatselt on kõik eeldanud, et poiss on just Michaeli poeg Mick ja tüdruk tütar Gina, on Mick Schumacheri sõnul tegelikult need hoopis täiesti juhuslikud väikesed fännid.

"Neid fotosid avaldatakse tihti, väites, et seal olen mina koos oma isaga. Teen asja klaariks: nendel piltidel EI OLE mina ega Gina. Mul on nendel fotodel olevatest inimestest kahju. Saan ainult meediat paluda, et nad need pildid arhiividest eemaldaksid," kirjutas Mick Twitteris.