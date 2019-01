Michael Schumacheri perekond lõpetas pika vaikuse ja tegi vormelilegendi 50. sünnipäeva eel avalduse

"Te võite olla kindlad, et ta on parimates kätes ja me teeme kõik inimlikult võimaliku, et teda aidata," teatas perekond Schumacheri kohta, kes kukkus viis aastat tagasi mäesuusatades raskelt ja sai tõsise ajutrauma.

"Palun mõistke, et me järgime Michaeli soove ja hoiame niivõrd tundliku teema kui tervisliku seisundi privaatsena," seisab avalduses. "Michael võib olla uhke selle üle, mida ta saavutanud on. Ja meie samuti... Tahame meenutada ja tähistada tema saavutusi, võite, rekordeid ja juubelit."

Schumacher võitis oma kaks esimest MM-tiitlit 1994. ja 1995. aastal Benettoniga ning lisas neile aastatel 2000-2004 viis järjestikust tiitlit Ferrari meeskonna eest sõites. Sakslane on siiani F1 sarja edukaim piloot ka etapivõitude arvult - tema arvel on neid koguni 91.

Traagiline suusaõnnetus juhtus Schumacheriga 2013. aasta 29. detsembril Prantsusmaa alpides Meribeli suusakeskuses.