Michael Schumacheri paranemisele tärkas uus lootus

3. jaanuaril 50. sünnipäeva tähistanud Schumacher kukkus viis aastat tagasi mäesuusatades raskelt ja sai tõsise ajuvigastuse. Kui vormelikuulsuse perekond hoiab sakslase tervislikku seisundit suures saladuses, siis Brawn avalikustas BBC-le, et Schumacheri paranemise osas valitseb optimism.

"Me kõik oleme optimistlikud lahenduste leidmisel tulevikuks ja usume, et Michaeli jaoks liiguvad asjad paremuse suunas," sõnas vana perekonnatuttav Brawn, kes aitas Schumacheril edu saavutada Benettoni ja Ferrari meeskonnas.

F1 sarja tehnikadirektor lisas, et Schumacheri perekond on ülimalt toetav ja aitab Michaeli paranemisele igati kaasa.

"Suurepärane perekond, väga tasakaalus, toetavad Michaelit suurepäraselt ja igakülgselt. Nende toetus pole kordagi vaibunud. Nad usuvad väga tugevalt, et lahendused on leitavad," rääkis Brawn, kes on üks väheseid inimesi, keda lastakse vormelikuulsust vaatama.

Napisõnaliseks jäänud vormeliboss lisas: "Olukord on raske, pean perekonna privaatsust ja soove austama."