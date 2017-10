Michael Schumacheri mänedžeri sõnakasutus süstis uut lootust

Michael Schumacheri agent Sabine Kehm tegi avalduse, mis annab lootust, et seitsmekordse vormel-1 maailmameistri tervislik seisund võib olla paranemas.

Schumacher elas 2013. aasta detsembri lõpus üle raske õnnetuse, kui kukkus Prantsuse alpides mäesuusatades peaga vastu kaljut. Sakslase taastumise kohta pole pikka aega informatsiooni antud, kuid nüüd vihjas Kehm Michael Schumacheri muuseumist rääkides, et sakslase seisund võib olla paranenud.

"Kogu oma tegevsportlase karjääri jooksul hoidis Michael enamuse oma autodest, riietusest ja kiivritest alles. Meil on alati olnud mõte, et need võiks kunagi avalikkuse ette tuua," rääkis Kehm vormelilegendi muuseumi kohta, mis avab uksed järgmisel aastal Kölnis.

Ajakirjanike ja vormelifännide tähelepanu pälvis sõna "meie", mida Kehm kasutas, kirjutab Inglismaa ajaleht Daily Mail. Rohkem kommentaare mänedžer paraku ei andnud.

48-aastane Schumacher oli pärast õnnetust kuus kuud koomas ja talle tehti mitu ajuoperatsiooni. Viimased aastad on ta taastunud oma Šveitsi luksusvillas, kus tema eest hoolitseb 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.