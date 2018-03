Michael Schumacheri mänedžer tegi pika vaheaja järel esimese avalduse

2013. aasta lõpus mäesuusatades kukkunud ja raske peatrauma saanud vormelikuulsuse Michael Schumacheri tervislik seisund on endiselt suur küsimärk. Eile võttis aga pika vaheaja järel sõna sakslase mänedžer Sabine Kehm.

Kehm seitsmekordse F1 maailmameistri tervislikku seisukorda ei avaldanud, kuid tänas inimesi huvi tundmise eest.

"Saan nii palju öelda, et Schumacheri perekond on tõesti väga tänulik fännidele, kes tunnevad Michaeli tervise pärast muret," sõnas Kehm, vahendab ajaleht The Sun. "Inimesed mõistavad ja saavad aru, et Michaeli (tervislik) olukord ei ole avalikkusele jagamiseks."

Schumacher sai raske trauma 2013. aasta 29. detsembril Prantsuse alpides Meribeli keskuses, kui suusatas koos oma poja Mickiga, kes on tänaseks 18-aastane. Pärast traagilist õnnetust pool aastat koomas olnud vormelikuulsusele tehti mitu ajuoperatsiooni. Praegu taastub 49-aastane sakslane traumast oma Šveitsi villas.