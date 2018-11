Michael Schumacheri mänedžer lõpetas pika vaikuse

Sakslanna saatis pressiteate seoses Schumacheri hiilgava karjääri mälestuseks avaldatud uue postriga, mis tähistab ühtlasi Schumacheri fondi "Keep Fighting" koostöö algust firmaga Zoom.

"Oleme väga õnnelikud, et ZOOM hakkas meie partneriks ja aitab Keep Fighting Foundationile annetusi koguda," seisab Kehmi saadetud pressiavalduses. "See on väga ilus viis, kuidas Michaeli ikoonilist karjääri tähistada. Lisaks on see imeilus poster."

Viimati oli Kehm avalikkusega suhelnud eelmise aasta oktoobris seoses Kölnis avatud Schumacheri muuseumiga.

Schumacher elas 2013. aasta detsembri lõpus üle raske õnnetuse, kui kukkus Prantsuse alpides mäesuusatades peaga vastu kaljut. Hetkel taastub vormelilegend raskest ajutraumast Genfi järve ääres asuvas luksusvillas, kus tema eest hoolitseb ööpäevaringselt 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.

Keep Fighting Foundationi uus poster: