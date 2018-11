Michael Schumacheri mänedžer avaldas sakslase salajase unistuse

Sabine Kehm on aastate jooksul andnud korduvalt mõista, et Schumacheri tervislik seisund pole avalik teema. 2016. aasta märtsis käis Kehm ühel meediaüritusel, kus rääkis, et Schumacher ei soovinud kunagi olla kaamerate ees. Nüüd on tema sõnavõtt tulnud avalikuks.

"Pidasin kunagi pika arutelu Schumacheriga ning ta teatas mulle, et ma ei peaks talle järgmine aasta enam helistama," rääkis Kehm meediaüritusel. "Schumacher lisas, et ta kavatseb täielikult kaduda avalikkuse tähelepanu alt."

"Tema salajane unistus oli olla kuulsusest ja tähelepanust eemal," lausus Kehm. "Seetõttu austan siiamaani tema soovi ning ei avalikusta tema elust midagi."

Lisaks Kehmile on Schumacheri abikaasa Corrina ja lapsed Gina-Maria ning Mick hoidunud rääkimast legendaarse vormelisõitja tervisest.

Schumacheri lähedaste käitumine on saanud ka aastate jooksul kriitikat. Möödunud aastal võttis sel teemal sõna sportlase endine mänedžer Willy Weber. "Mul on väga kahju, et Michaeli fännid ei tea tema tervisest midagi. Miks ei saa fännid tõde teada?"