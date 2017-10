Michael Schumacheri endine mänedžer lööb lamenti: nad võiksid lihtsalt Schumacheri kohta tõtt rääkida

Michael Schumacheri endine mänedžer Willi Weber on taas võtnud legendaarse sakslase tervisliku seisundi koha pealt sõna. Weber leiab, et Schumacheri abilised peaksid vormelilegendi seisundi avalikkuse ette tooma.

Schumacheri praegune mänedžer Sabine Kehm on öelnud, et tema kliendi tervislik seisund ei ole avaliku arutelu teema. Weber leiab, et asjad peaksid olema teisiti.

“See on väga kurb, et Michaeli fännid ei tea tõtt,“ sõnas 75-aastane Weber Müncheni väljaandele TZ. “Miks nad ei võiks lihtsalt tõtt rääkida?“

Kuigi Schumacheri tervisliku seisundi kohta ei ole juba aastaid mingit infot jagatud, siis eelmisel aastal loodud sakslase ametlikul Facebooki lehel on juba 1,5 miljonit jälgijat, kes ootavad pidevalt uut informatsiooni.

Schumacher sattus mäesuusareisil raskesse õnnetusse 2013. aasta detsembris. 48-aastane Schumacher oli pärast õnnetust kuus kuud koomas ja talle tehti mitu ajuoperatsiooni. Viimased aastad on ta taastunud oma Šveitsi luksusvillas, kus tema eest hoolitseb 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.