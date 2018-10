Michael Schumacheri endine konkurent legendaarse vormelisõitja olukorrast: loodetavasti saame varsti jälle koos naerda

Schumacher kukkus 2013. aasta detsembri lõpus mäesuusatades väga raskelt ning pole siiani tõsisest ajutraumast taastunud.

"Mõistagi tunnen ma Michaelist puudust, ta on kõigi aegade edukaim vormelisõitja," rääkis Coulthard Expressile.

"Michael oli ääretult stabiilne sõitja, kui ta oma tiitleid võitis. Ma loodan, et juhtub ime ja Michael on varsti avalikkuse ees tagasi, et me saaksime taas lõbusalt aega veeta ja naerda," lisas 47-aastane Coulthard.

Endine Williamsi, McLareni ja Red Bulli sõitja meenutas, et kuigi tal oli Schumacheriga võistlusrajal mitmeid teravaid olukordi, saadi omavahel väga hästi läbi.

"Meil oli kõvasti võitlust ja argumenteerimist, kuid lõpuks me võtsime alati koos ühe joogi ja rääkisime asjad sõbralikult selgeks," meenutas Coulthard.

49-aastane Schumacher oli pärast õnnetust kuus kuud koomas ja talle tehti mitu ajuoperatsiooni. Viimased aastad on ta taastunud oma Šveitsi luksusvillas, kus tema eest hoolitseb 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.