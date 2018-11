Michael Schumacheri abikaasa Corinna saatis muusikule kirja, kus kirjeldas vormeliässa tervislikku seisundit

Schumacher sattus 2013. aasta lõpus suusaõnnetusse ning seejärel on tema täpse tervisliku seisundi kohta liikunud küllaltki vähe infot.

Herchenbach saatis Schumacheri perekonnale laulu “Born To Fight (Sündinud võitlema)“ ning see läks Corinnale südamesse.

“Soovin sind sellise sõnumi eest siiralt tänada. Selline kingitus aitab meil seljatada keerulisi aegu. Suurepärane on saada nii palju häid soove. Me kõik teame, et Michael on võitleja ja ei anna kunagi alla,“ kirjutas Corinna Schumacher kirjas.

Corinna Schumacher kirjeldaski kirjas, et raske peavigastuse saanud abikaasa on tõeline võitleja, kes teeb kõik võimaliku, et taas terveks saada.

38-aastane Herchenbach rääkis antud kirjast nüüd ajakirjale Bunte. Samas ei maininud ta kirja saamise aega.

“Ma ei oodanud sellist vastust. Olin väga liigutatud. Kiri oli käsitsi kirjutatud ja Corinna oli sinna ka alla kirjutanud,“ rääkis Herchenbach nüüd ajakirjale. “Ta kirjutas, et on väga tänulik kingi eest, mis aitas temal ja tema perekonnal raske aja üle elada.“

Schumacheri kohta on seni teada, et 49-aastane sakslane saab igapäevast ravi enda Genfis asuvas kodus. Temaga tegeleb pidevalt 15 füsioterapeuti ja õde. Nädalane ravi läheb maksma umbes 130 000 eurot.