Mercedese tiimipealik andis selge signaali: Bottas ei ole meeskonnas kõigest teine sõitja

Vormelihooaja esimese kolme etapi jooksul spekuleeriti meediakanalites tiivalt Valtteri Bottase rolli üle Mercedese meeskonnas. Soomlase eilne muljetavaldav võit Sotšis andis aga lootust, et teda pole palgatud pelgalt teiseks sõitjaks, kes Lewis Hamiltoni taustal meeskonnale konstruktorite karika aitab tuua, vaid koos britiga MM-tiitli eest heitlevaks põhisõitjaks.

"See on täiesti hullumeelne, et osad spekuleerisid Valtteri rolli üle juba kolme võidusõidu järel. Talle tuleb anda veidi aega," sõnas Wolff Soome tabloidile Ilta-Sanomat.

"Valtteri oli fantastiline sõitja nii juunioride klassis kui Williamsis. Polnud ühtegi aastat, kui ta poleks oma meeskonnakaaslastele väljakutset esitanud. Ta võttis Lewise meeskonakaaslaseks tulemise ja valitseva maailmameistri (Nico Rosberg) asendamisega riski."

"Ta on teinud Mercedeses väga head tööd. Ta on tulnud kahel korral poodiumile ja teenis nüüd ka võidu, kuigi Sebastian (Vettel) avaldas talle tugevat survet."

"Valtteri start oli fantastiline. Tema algkiirus ultrapehmete rehvidega oli fantastiline... Minu meelest vääris ta võitu täielikult," lisas 45-aastane Wolff.