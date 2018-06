Mercedese tiimiboss Kanada GP-st: see oli meie jaoks s**t tulemus!

Mercedese vormel-1 meeskonna juht Toto Wolff ütles, et äsja lõppenud Kanada GP-lt pole neil midagi positiivset kaasa võtta.

"See on meie jaoks s**t tulemus," kommenteeris Wolff Mercedese sõitja Valtteri Bottase lauset, kes nimetas oma teist kohta "kahjude piiramiseks". "Ma pean nii ütlema. Montreal on meie jaoks tugev rada, kuid kogu nädalavahetuse vältel tegime me väikseid vigu."

"Ainus, mis hetkel tunnen, on see, et me peame üles ärkama," edastas Autosport Wolffi sõnu. "Me jäime maha igas aspektis. See on rada, kus me oleks pidanud saama maksimaalselt punkte."

Kui küsiti, kas pärast Kanada etappi tulevad sõitjatele tagajärjed, vastas Wolff: "See on vajalik... Me tegeleme sellega meeskonnasiseselt."

Mercedese sõitjatest saavutas Valtteri Bottas teise koha ning Lewis Hamilton piirdus viienda kohaga.

Montrealis toimunud etappi võitis Sebastian Vettel (Ferrari), kes juhib üldarvestuses Lewis Hamiltoni (Mercedes) ühe punktiga.