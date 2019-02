Mercedese tiimi pealik uuest hooajast: igal võistkonnal on võimalus tiitel võita

"2019. aasta hooaeg on meie kõigi jaoks uus väljakutse," sõnas Wolff Mercedese pressiteate vahendusel. "Kahe hooaja vahel on masinatele kehtivad regulatsioonid muutunud märgatavalt. Peame alustama algusest ning taas end kõigile tõestama hakkama."

"Kõik alustavad uut hooaega nulli pealt, seega ei võta me midagi iseenesestmõistetavalt ning ei eelda, et oleme kohe eesotsas," jätkas Wolff. "Kui mõelda regulatsioonide muutuste peale, siis arvan, et igal tiimil on võimalus uuel aastal tiitel võita. Suhtume igasse võistkonda kui potentsiaalsesse konkurenti."

Mercedese sõitja on tulnud maailmameistriks vormel-1 sarjas viimased viis aastat järjest. Neli tiitlit on meeskonnale toonud Lewis Hamilton, 2016. aastal krooniti parimaks Nico Rosberg.

Järgmisel nädalal asuvad toimuvad kõikidel meeskondadel Barcelonas testipäevad. Uue hooaja esimene etapp sõidetakse 17. märtsil Austraalias.