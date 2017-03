Mercedese vormel-1 meeskonna strateegiajuht James Vowles tunnistas, et tema valearvestus maksis hooaja avaetapil Melbourne`is Lewis Hamiltonile võidu.

Parimalt stardikohalt alustanud Hamilton oli Melbourne`i etapil kõige kiirem, kuid boksipeatused kukutasid inglase lõpuks teiseks. Võidu võtnud Ferrari sõitja Sebastian Vettel lõikas lisaks hilisemale boksipeatusele kasu ka sellest, et Hamilton jäi Max Verstappeni taha lõksu.

Vowles tunnistas, et ta tegi valearvestuse, kui ennustas, et Red Bull kutsub Verstappeni varem boksi.

"Kui me boksipeatuse tegime, teadsime, et langeme Kimi (Räikkönen) ja Verstappeni järele. Kuid me eeldasime, et Verstappen läheb peagi boksi, kuid paraku ta ei läinud. Kui Verstappen oleks kasvõi ühe ringi varem rajalt lahkunud, oleksime arvatavasti võitnud," arutles Vowles.