Michael Schumacheri fännid on nördinud, et Mercedese F1 meeskond otsustas oma vormelitelt eemaldada Schumacherit toetava loosungi.

Alates 2013. aasta lõpust, kui Schumacheriga juhtus mäesuusatades raske õnnetus, on Mercedese hõbedastel vormelitel ilutsenud kiri: #KeepFightingMichael (Jätka võitlust, Michael - toim.).

Kui ajaleht Bild uuris, miks meeskond sellise sammu astus, andis Mercedese pressiesindaja napi ja segase selgituse: "Eemaldasime selle, et vabastada tee sõnumi edaspidiseks kasutamiseks. Mercedes ja Michael Schumacheri perekond jätkavad koostööd mitmete ühisprojektide kaudu, millest antakse varsti teada."

Fännide pahameel on tingutud ka sellest, et 2014. aastal lubas Mercedese tiimijuht Toto Wolff loosungi vormelitele jätta nii kauaks, kuni Schumacher terveks saab.

Schumacheri tervislik seisund on siiani suur saladus. Seitsmekordne maailmameister kukkus Meribeli suusakeskuses 2013. aasta 29. detsembril ja sai raske peatrauma. Järgmise aasta suvel teatati, et sakslane on koomast ärganud ning teda ravitakse edasi tema Šveitsi kodus. See on ka viimane ametlik info, mille lähedased on meediale andnud.