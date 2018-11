Mercedese meeskonna juht: Verstappenist saab tulevikus maailmameister

"On näha, et temast on saamas sõitja, kes võiks olla tulevikus maailmameister," vahendas Autosport Toto Wolffi sõnu. "Temas on uskumatu talent ja kiirus. Kui ta veel edasi areneb ja oma vigadest õpib, saab temast maailmameister."

"Paari aasta pärast vaatab ta uuesti videost Interlagose ringrajal juhtunust ja tema arvamus oma käitumisest võib olla muutunud," lisas Wolff.

Interlagose ringrajal põrkas ringiga maha jäänud Esteban Ocon (Force India) kokku liidrikohal olnud Verstappeniga, kellele läks see maksma etapivõidu ja lõpetas teisena Lewis Hamiltoni (Mercedes) järel.

"Oconil olid all uued rehvid ja ta oli palju kiirem ning proovis ringi tagasi võtta," kaitses Wolff Oconi. "Siis nad põrkasid kokku ja ma olen kindel, et Esteban soovis kokkupõrget vältida."

Red Bulli meeskonna nõunik Helmut Marko vihjas, et Mercedes kasutas oma seost ära Oconiga, kes kuulub Mercedese noorte sõitjate programmi, et mõjutada Verstappeni sõitu. "Niimoodi näeb maailma Marko ja las see nii olla," kommenteeris Marko sõnavõttu Wolf. "Ma ei taha laskuda tema tasemele."