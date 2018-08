Mercedese meeskonna juht: Lewis Hamilton saab religioonist juurde meeletut jõudu

Lewis Hamilton on pühendunud kristlane ning ta kehal on mitmeid usul põhinevaid tätoveeringuid. Neljakordne maailmameister Hamilton pole kunagi teinud oma usust saladust ning rääkis F1 taskuhäälingusaates, kuidas religioon on aidanud tal edukaks saada.

"Ma ei ütleks, et vormel-1 on suremist väärt," rääkis Hamilton. "Küll aga võivad suremist väärt olla sinu unistused, ambitsioonid ja eesmärgid. Iga päev võib midagi ootamatu juhtuda, aga tunnen, et jumal hoiab mind."

Toto Wolff toetab Hamiltoni ning julgustab tema suhtumist ellu. "Lewisel on väga selge arusaam, millese ta usub. See on teinud temast viimaste aastate edukaima sõitja F1-s. Me peaksime kõik leida inspiratsiooni temast, kuidas elada üle rasked ajad. Usk annab talle juurde meeletult jõudu."

Lewis Hamilton juhib vormel-1 üldarvestuses hooaega 213 punktiga. Talle järgnevad Ferrari sõitjad Sebastian Vettel (189) ja Kimi Räikkönen (146). Järgmine etapp sõidetakse 26. augustil Belgias, Spa-Francorchampsi ringrajal.