Mercedese meeskonna juht kiitis Kimi Räikköneni: ta on üks väheseid sõitjaid, kes endale kindlaks jääb

Teatavasti lõpetasid tänavu Räikkönen ja Ferrari omavahel koostöö ning 2007. aasta maailmameister sõlmis kaheaastase lepingu Sauberi meeskonnaga.

"Ma arvan, et F1 sarja jaoks on see oluline muutus, et Räikkönen ei sõida enam masinaga, mis on võimeline etappe võitma," sõnas Toto Wolff. "Õnneks ei ole ta täielikult vormel-1-st eemal. Ta on Sauberis ning mul on kahju, et Räikköneni meeskonna vahetuse ja Fernando Alonso karjääri lõpetamisega kaotab vormel-1 maailm teatud viisil kaks uskumatut isiksust."

"Räikkönen on muljetavaldav inimene," lisas Wolff. "Ta on üks väheseid sõitjaid tänasel päeval, kes ei lase sotsiaalmeedia tõttu oma egol kontrolli alt väljuda ning jääb endale kindlaks."

"Kimil on omad põhimõtted ja ta jääb neile kindlaks. Ta on autentne. Just seetõttu fännid teda armastavadki ning tema lahkumine Ferrarist on valus löök kõigile."