Mercedese meeskonna juht kardab, et Mehhiko stardis läheb tapatalguteks

Hamilton sõnas, et ta on valmis stardis võimalusel Red Bullidest mööduma, kuid ei taha võtta tarbetuid riske. "Sõltub, mis positsioonis ma olen. Mind ei häiri, et Red Bullid alustavad esireast, sest see võtab punkte nii minult kui Vettelilt."

Mehhiko GP algab täna õhtul Eesti aja järgi kell 21.10.