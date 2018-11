Mercedese meeskonna juht: Ferrari on Brasiilia GP-l favoriit

Ferrari meeskond tegi kvalifikatsioonis riskeeriva valiku, kui nii Sebastian Vettel kui Kimi Räikkönen vahetasid teise kolmandiku ajal auto alla pehmema seguga rehvid, sest eeldati, et kohe hakkab vihma sadama.

Seetõttu suutsid Ferrari sõitjad vähemate katsetega kiired ringid kirja saada.

"Ferrari võttis kvalifikatsioonis suure riski, vahetades vihma eel viivitamatult rehve ja see tasus ära," sõnas Toto Wolff. "Tänaseks sõiduks on neil kõige vähem kulunud rehvid all."

"Stardis on eelis teistel, aga pärast 10.-15. ringi hakkab Ferrari otsus ära tasuma."

Brasiilia GP-d alustab esimeselt kohalt Lewis Hamilton (Mercedes). Talle järgnevad Vettel, Valtteri Bottas (Mercedes) ja Kimi Räikkönen. Sõit algab täna õhtul Eesti aja järgi kell 19:10.