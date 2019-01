Mercedese juht avaldas, mida Valtteri Bottas peab tegema, et oma kohta meeskonnas hoida

Bottase jaoks möödus lõppenud hooaeg raskelt. Soomlane ühtegi etapivõitu ei saanud ning lõpetas üldarvestuses viiendal kohal, kaotades meeskonnakaaslasele Hamiltonile 161 punktiga.

"Valtteri teab täpselt, mida ta järgmisel aastal tegema peab," vahendas Autosport Wolffi sõnu. "Ta peab saama lahti kogu ebaõnnest ning sõitma Hamiltoniga samal tasemel. Seda on Bottasel vaja, et sõita meiega aastal 2020. Bottas on sellega kursis ning ta suudab seda teha."

Wolff lisas, et Hamiltoniga samal tasemel sõitmine on keeruline, sest britt areneb iga aastaga veelgi paremaks. "Lewise areng tähendab, et Valtteri peab samuti paremaks saama. Olen näinud kogu aeg, kuidas ta areneb, kuid tema konkurendiks on viiekordne maailmameister."

"Lewis pole viimase kuue aasta jooksul veel nii hästi sõitnudki, kui lõppenud hooajal ning ta on põhjusega viiekordne maailmameister," lisas Wolff. "Viiekordse maailmameistri võitmine tema parimas vormis on keeruline ja Valtteri teab seda, aga usun, et ta on selleks võimeline."

"Bottas on suuteline võitma, ta on seda varasemaltki tõestanud. Tal oli 2018. aastal ebaõnne ning ta oli vahel positsioonis, kus polnud võimalik võita. Kui Valtteri suudab selle kõik positiivseks muuta, usun, et ta võib tulla maailmameistriks."

Uus vormel-1 hooaeg algab 17. märtsil Austraalia etapiga.