Mercedese F1 meeskonna juht tegi üllatava avalduse

Wolffi sõnul on sel nädalavahetusel sõidetav Mehhiko etapp nende jaoks terve hooaja kõige ebasobivam ning ta kardab, et Sebastian Vettel võib Hamiltoniga vahet oluliselt vähendada.

"USA etapp tõestas seda, mida me ütlesime juba enne etappi: selle hooaja tiitliheitlus ei ole veel lõppenud. Kuigi Lewis suutis Sebastian Vetteli ees Austinis edumaad kasvatada, kaotasime meeskondlikus arvestuses Ferrarile punkte," sõnas Wolff.

"Texase tulemused ei anna rahuloluks mingit põhjust. Ja kui vaadata eelseisvale Mehhiko etapile, siis see kõrgmäestikus sõidetav GP paneb vormelid ja mootorid tõsiselt proovile. See rada on olnud eelmistel hooaegadel meie jaoks üks nõrgimaid ning me eeldame, et tuleb tõsine võitlus Ferrari ja Red Bulliga," lisas Wolff.

F1 sarjas jääb veel sõita kolm etappi ning Hamilton vajab MM-tiitli kindlustamiseks vaid ühte 7. kohta.