Mercedese F1 meeskond vahetab juba hooaja keskel sõitjat?

"Ma arvan, et on võimalus, et Bottas vahetatakse hooaja keskel noore Esteban Oconi vastu välja," sõnas Villeneuve Sky Italia`le.

Ocon on järgmisel aastal Mercedese meeskonna reservsõitja. Tänavu oli ta Force Indias, mis kannab uuel aastal Racing Pointi nime, kuid tiimi uus omanik Lawrence Stroll palkas Oconi asemele oma poja Lance Strolli.

Mercedese boss Toto Wolff on tunnistanud, et Ocon pole pelgalt reservsõitja, vaid ka tiimi ametlik kolmas sõitja. "Ta on meie tiimiga väga lähedalt seotud. Ta teeb kõvasti testisõite ja töötab ka simulaatoris," sõnas Wolff.

Kui Mercedese esinumber Lewis Hamilton tuli tänavu maailmameistriks, siis Bottas piirdus alles viienda kohaga ja jäi etapivõiduta.