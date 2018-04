Mercedese F1 meeskond püstitas Hiinas uue rekordi

Kuigi Mercedese vormelimeeskond jäi Hiina GP-l esikohata, õnnestus nende sõitjal Valtteri Bottasel üks uus rekord püstitada.

Nimelt läbis Bottas Shanghais ühe boksipeatuse kõigest 1,83 sekundiga, mis tähistab Mercedese meeskonna uut rekordit, teatab Motorsport.com.

Kui algselt mõõdeti soomlase rehvivahetuse kestuseks 2,15 sekundit, siis täna teatas Mercedese tiim, et ametlik aeg oli veelgi parem.

"See boksipeatus oli lihtsalt hämmastav!" kiitis Mercedese strateegiajuht James Vowles. "Meie süsteem mõõtis ajaks 1,83 sekundit. See on väga kiire. Pärast 2016. aasta Austinit on meil väiksemad rattad ja rehvid ning me pole sealt alates kunagi nii kiiret boksipeatust teinud."

Vowlesi sõnul kestis näiteks Sebastian Vetteli rehvivahetus 0,9 sekundit kauem ning see aitas Bottasel sakslasest mööda pääseda.

Hiina GP võitis Daniel Ricciardo Bottase ja Kimi Räikköneni ees.