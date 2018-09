Mercedese bossi huvitav idee: iga tiim võiks starti panna kolm autot

Wolff vaevab hetkel pead, kuidas anda oma noortesüsteemi pilootidele Esteban Oconile, George Russellile ja Pascal Wehrleinile kogemusi. Ühe lahendusena näeb ta F1 stardirea pikendamist 30 autole.

"Mul on pakkuda lihtne lahendus. Andke meile kolmas auto! Tehke noore sõitja panemine sinna autosse, maksimum kaks aastat F1 masina kogemust, kohustuslikuks! Kulud ei oleks ülisuured. Stardisirge oleks täis ning meil oleks fantastiline sõu koos uute pead tõstvate ja kõvasti võitlevate noortega, kus meid üllataksid uued Valtterid ja Lewised," rääkis Wolff ajakirjale Autosport.

Red Bulli meeskond leidis mõned aastad tagasi noorte sõitjate arendamiseks lahenduse tütarmeeskonna Toro Rosso loomise näol, kuid Wolffi sõnul see Mercedese puhul praegu kõne alla ei tuleks.

"Teise tiimi omamine lihtsalt selleks, et su noortel sõitjatel koht oleks, ei ole meie jaoks mõttekas. Ja ma usun, et suured tiimid ei tahaks noorte pilootidega riskida. Nüüd võite öelda, et see on igav. Ma arvan sama. Ma leian, et me peaks võtma riski, panema 18 või 19-aastased talendid tippautodesse ja andma neile võimaluse," jätkas Wolff.

"Aga probleem on selles, et kui sa kaotad sõitjate karika või konstruktorite karika sellepärast, et noored alles õpivad, pole see ilmselgelt hea," nägi ta oma plaanis ka ohtusid.