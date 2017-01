Mercedese F1 vormelimeeskonna tegevjuht Toto Wolff tunnistas, et nad sõlmisid Nico Rosbergi asemele palgatud Valtteri Bottasega vaid aastase lepingu seetõttu, et tänavuse hooaja lõpus sisenevad turule veel mitmed tippsõitjad.

"Me poleks Valtterit valinud, kui me arvaksime, et ta pole piisavalt hea. Kuid fakt on see, et sõitjate turg on hetkel väga dünaamiline. Järgmisel hooajal on valikuteks: noored sõitjad, Sebastian (Vettel), Fernando (Alonso), Valtteri (Bottas)... Aga meil on tõesti Valtterisse suur usk, et ta jääb meiega pikaks ajaks, kuid algul peame vaatama, kuidas hooaeg hakkab kulgema," kommenteeris Wolff Bottase aastast lepingut, mida meeskonnal on võimalus aasta võrra pikendada, kirjutab motorsport.com.

Mercedese boss kinnitas ühtlasi, et nad aitasid soomlase endisel meeskonnal Williamsil palgata Felipe Massat. "Williams vajas kogenud sõitjat, seega nad tahtsid Massat Bottase vastu. Me panustasime rahaliselt, et Felipe naaseks," avaldas Wolff.