Mercedese boss: rehvitootja soosib Ferrarit

Mercedese vormel-1 boss Toto Wolff vihjas Monaco GP järel, et Ferrari tiimil on konkurentidega võrreldes rehvide poolest eelis. Pirelli pealik lükkas sellised süüdistused tagasi.

Wolffilt küsiti põhjust, miks Ferrari on suutnud oma rehve paremini säästa kui Mercedes. Austerlane vastas: "See on üks Itaalia müsteerium."

"Rehvid on kõigil samad," ütles seepeale Pirelli boss Tronchetti Provera, keda Wolffi avaldus väga ärritas. "Tänu oma inseneridele on Ferrari teinud midagi, mida keegi poleks oodanud. Neile tuleb au anda."

Paljud näevad kurja juurt Sebastian Vettelis, kes oli eelmisel aastal Pirelli tänavuse hooaja rehvide testija ja arendaja. Arvatavasti jagas Vettel nendel testidel saadud informatsiooni ka Ferrari inseneridega, kes said masinat vastavalt rehvidele paremini kohandada.