Mercedese boss on mures: Monaco kurvid ei sobi meie vormelitele

Mercedese vormelimeeskonna juht Toto Wolff kurtis sel nädalavahetusel sõidetava Monaco GP eel, et selle ringraja kurvid ei sobi nende masinatele.

"Olen murelik," vastas Wolff küsimusele, millise tundega ta Monaco etapile vastu läheb. "Oleme viimastel aastatel näinud, et see rada sobib meile hästi, kuid millegipärast pole meil ideaalselt läinud. See on keeruline olukord. Me pole siiani leidnud vastust küsimusele, miks meie vormel Monaco kurvides kiire pole."

Mullu võitis Monacos Sebastian Vettel tiimikaaslase Kimi Räikköneni (mõlemad Ferrari) ja Daniel Ricciardo (Red Bull) ees.

Monaco GP sõidetakse sel pühapäeval.