Mercedese boss on mures: kaotame Ferraridele aega igal sirgel

Mercedese F1 vormelimeeskonna boss Toto Wolff tunnistas, et neil on tänasel Hockenheimi ringrajal raske Ferraridele konkurentsi pakkuda.

Wolffi sõnul jäävad Mercedesed Ferrarile igal sirgel alla ning nii on raske kvalifikatsiooni võitnud Sebastian Vettelile vastu saada.

"Neil (Ferrari) on võimas mootor, suurepärane kiirus," sõnas Wolff ajasõidu järel, vahendab Crash.net. "Meie oleme kõigis kurvides head, kuid sirgetel ei suuda neile konkurentsi pakkuda."

"Valtteri (Bottas) oli kolmandas sektoris hiilgav, seetõttu suutis ta teise koha saada, kuid üldpilt pole hea. Kui olla täpne, siis me kaotame sellel rajal Ferraridele igal sirgel viis kümnendiksekundit. Vormel-ühe mõttes on see suur allajäämine," lisas tiimijuht.

Saksamaa GP algab Eesti aja järgi täna kell 16.10.