Mercedese boss olukorrast paluda Bottasel mitte Hamiltoni positsiooni rünnata: meeskond tuleb alati esimesena

Mercedese vormel-1 meeskonna juht Toto Wolff eitas, et Saksamaa GP-l tehtud otsus, kus paluti Valtteri Bottasel mitte rünnata Lewis Hamiltoni positsiooni, tähendaks, et Hamilton on tiimi esisõitja.