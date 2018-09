Mercedese boss meeskonna korraldusest: parem oleksin paha inimene kui idioot

"Vahepeal peab keegi see paha inimene ka olema ja täna olen see mina," vahendas Eurosport Wolffi sõnu. "Kogu olukord tuli läbi mõelda. Parem on olla pühapäeval paha inimene, kui idioot Abu Dhabis, kui hooaeg lõppeb."

Wolff lisas, et oli ratsionaalne otsus käskida Bottasel, kes pole enam tiitlikonkurentsis, lasta Hamilton endast mööda. "Ratsionaalselt mõeldes oli see õige otsus, ehkki minus olev spordihing käskis teha vastupidist."

"Kui hooaja lõpus jääks Hamiltonil paar punkti tiitlist puudu, siis oleksin maailma suurim idioot, kui peaksin ühte Valtteri sõitu tähtsamaks kui kogu MM-sarja."

Viis etappi enne hooaja lõppu juhib Hamilton Sebastian Vetteli ees 50 punktiga. Bottas jääb omakorda Vettelist maha 67 silmaga.