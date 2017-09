Mercedese boss: Hamilton ajab meil juuksed halliks

Mercedese vormel-1 tiimi pealik Toto Wolff teatas, et ei kavatse Lewis Hamiltoni puuri panna, mis tähendab, et kolmekordsel maailmameistril on jätkuvalt vaba voli oma isikupära näidata ja mõtteid väljendada.

Hamilton on viimasel ajal fänne lõbustanud oma seisukohtadega USA poliitika, moe ja isegi veganluse kohta. Wolff tunnistas, et tahaks vahel juukseid peast kiskuda, kuid päeva lõpuks toob ta tiimile rohkem kasu kui kahju.

"Me ei saa teda puuri lukustada. Vahel ajab ta meil juuksed halliks, aga raskel päeval on ta mees, keda sa oma autos näha tahaksid," vahendab F1 Today tiimipealiku sõnu.

"Me ei taha oma saadikutena näha marjonette või roboteid," jätkas Mercedese turundusosakonna juht Jens Thiemer. "Mõnede isiksustega on raskem toime tulla, aga ma leian, et neile liiga palju reegleid peale panna oleks vale. Sõitjad peavad olema ettevaatlikud brändiga, mida nad esindavad, aga me peame neil laskma ka iseendaks jääda."

Rääkides Hamiltoni läbisaamisest tiimikaaslase Valtteri Bottasega, lausus Thiem vanu häid Nico Rosbergi aegu meenutades: "Mulle meeldis see (rivaliteet) ning fännidele samuti. Ma ei ütleks, et see hooaeg on igavam, kuna meil on nüüd duell, mis ei ole ainult meie meeskonna sisene asi."

Wolff lisas: "Meie probleem Lewise ja Nicoga seisnes selles, et üks oli alati õnnelik ja teine mitte. Nüüd on dünaamika hoopis teine. Küsimus on, mis tuleb järgmisena? Tahame me selle dünaamika säilitata või oli tuumasõja variant parem? Ma ei tea."