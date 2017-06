Mercedese boss: Ferrari on see aasta favoriit tiitlile!

Mercedese boss Toto Wolff ütles, et tema arvates on sellel aastal kõige kindlam Vormel-1 tiitlipretendent Ferrari.

"Nii raske on seda välja öelda aga me ei ole favoriidid võitmaks selle aasta tiitlit. Hektel on selleks kindlalt Ferrari," ütles Wolff enne sellel nädalavahetusel toimuvat Kanada etappi.

Ferrari Sebastian Vettel on võitnud kuuest sõidust kolm ja juhib Mercedese Lewis Hamiltoni ees 24 punktiga. See nädalavahetus sõidetakse aga Gilles Villeneuve nimelisel rajal, kus Hamilton on võitnud üheksast korrast viiel.





Kuigi Mercedes on tõestanud, et neil on kõige kiirem vormel ühe ringi kohta, siis Ferrari on mitmekülgsem ja paindlikum erinevates olukordades.





"Praegune reaalsus on see, et peame võitlema iga võidu, poodiumi finiši ja isegi punkti pärast. Enam ei saa vaadata tulemusi ja arvata, et Mercedese sõitjad on hõivanud nii esimese kui ka teise koha," lisas Wolff. "Meie alustasime seda hooaega tugeva vormeliga, mis võimaldas meil võita kuuest sõidust kolm. Samal ajal on see sama auto tekitanud meile rohkem probleeme kui eelnevatel aastatel."